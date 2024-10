Die "Königsblauen" stecken weiterhin in der unteren Tabellenhälfte der 2. Bundesliga fest und hätten eine prominente und erfahrene Verstärkung gut gebrauchen können. Matip galt insbesondere in den vergangenen Tagen als heißer Kandidat. Dies hat sich nun natürlich zerschlagen.

Joel Matip beendet seine Karriere. Der Ex-Liverpool-Star, der aus der Schalker Jugend stammt, hat mit 33 Jahren genug vom Profi-Dasein. Damit zerschlagen sich die Hoffnungen aller Schalker, den verlorenen Sohn an die alte Wirkungsstätte zurückholen zu können.

Matip zurück in Gelsenkirchen - aber nicht als Profi

Matip, der bereits in der Jugend für Schalke spielte und bei den "Knappen" seinen Durchbruch als Profi schaffte, zog nach seinem Liverpool-Aus zurück in den Ruhrpott. Dort genießt er die Zeit mit seiner Familie und heuerte als Co-Trainer bei der Jugendmannschaft seines Sohnes beim SVV Buer an.