Hamburger SV: Fast-Abbruch, Kind-Plakat und Drama-Pleite gegen Hannover 96

Takuma Asano (VfL Bochum)

Wie die "Sport Bild" berichtet, will Takuma Asano seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum nicht verlängern. Mehrere Bundesligisten sind am Japaner interessiert, demnach soll Borussia Mönchengladbach in der Pole Position um den Flügelspieler sein. Wenn er kommt, dann aber wohl ablösefrei im Sommer. In 16 Spielen erzielte Asano fünf Bundesliga-Tore. © Jürgen Schwarz