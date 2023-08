Hamburger SV: Trainer Tim Walter dachte nach verpasstem Aufstieg an Rücktritt

Anzeige

Der Hamburger SV ist in der vergangenen Saison zum zweiten Mal in Serie in der Relegation zur Bundesliga gescheitert. Während die Personalie Tim Walter für die Verantwortlichen des HSV nicht zur Debatte stand, hatte der Cheftrainer selbst große Zweifel, wie er verriet.

Von Kai Esser

Niemand, der auch nur die geringsten Sympathien mit dem Hamburger Sportverein hält, dürfte sich gern an das Ende der Saison 2022/23 erinnern.

Nicht nur waren die Hamburger in Sandhausen für einige Minuten aufgestiegen und Heidenheim entriss ihnen den zweiten Platz wieder, in der Relegation war der HSV chancenlos gegen den VfB Stuttgart.

Trotz des erneuten Traumas - der HSV verlor bereits 2022 in der Relegation gegen Hertha BSC - stand Trainer Tim Walter nicht zur Debatte. Zumindest nicht bei den Offiziellen.