Hamburger SV: Streit zwischen Dompé und Mikelbrencis eskaliert - Polzin beruhigt

Trainer Merlin Polzin vom Hamburger SV hat das Wortgefecht zwischen seinen Spielern Jean-Luc Dompé und William Mikelbrencis heruntergespielt. "Ich habe das eher vernommen, mich hat das nicht nervös gemacht – das ist längst geklärt", sagte der Coach nach dem 2:2 (2:1) bei Schalke 04.

Mikelbrencis und Dompé waren nach der Partie am Samstagabend, als die Mannschaft gerade im Kreis zusammenkommen wollte, für alle Zuschauer sichtbar heftig aneinander geraten. Sekundenlang redeten die beiden Franzosen aufeinander ein und konnten nur mit Mühe von ihren Teamkollegen voneinander getrennt werden.

"Zwischen Jean-Luc und Willi herrscht fast ein Bruderverhältnis. Jean-Luc übernimmt extrem viel Verantwortung auch für Willi und hat einen großen Anteil an seiner fantastischen Entwicklung. Da haben sie sich das eine oder andere gesagt – das gehört zum Fußball dazu. Wichtig ist, dass wir uns das erarbeitet haben, so offen und ehrlich miteinander umzugehen. Nur mit belastbaren Beziehungen kann man Kritik so miteinander teilen und äußern", sagte Polzin. Bei dem Streit sei es um eine Spielsituation gegangen, "die wir nicht so ausgespielt haben, wie wir oder Jean-Luc sich das vorgestellt haben".