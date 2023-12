Anzeige

Der Hamburger SV durchlebt eine durchwachsene Hinrunde. Trainer Tim Walter gerät in die Kritik. Trotzdem darf der 48-Jährige bleiben - zumindest bis zum Saisonende.

Auch wenn sich der Hamburger SV mit einem 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg aus der Hinrunde verabschiedet hat, ist die Unzufriedenheit in Hamburg groß.

Nur zwei der vergangenen fünf Spiele wurden gewonnen, zwei verloren. Die Angst, dass der Traditionsverein auch in der sechsten Zweitliga-Saison den Aufstieg verpassen könnte, ist groß.

Die Zukunft von Trainer Tim Walter, der sich mittlerweile in seiner dritten Saison beim HSV befindet, galt daher als unsicher.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass der Ex-Mainzer Bo Svensson ein ganz heißer Trainer-Kandidat in Hamburg wäre. Auch der in Köln freigestellte Steffen Baumgart wurde in den Medien als potenzieller Kandidat gehandelt.

Sport-Vorstand Jonas Boldt, Profi-Direktor Claus Costa und Walter analysierten gemeinsam die Vorrunde und sprachen über die zukünftige Ausrichtung. Eine Zusammenkunft, die Medienberichten zufolge auch zu einer Trennung hätte führen können.