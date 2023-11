Hannover mit Derbysieg - Hertha verpasst Dreier in Rostock

"Es ist ein geiles Gefühl. Ich hätte mir noch das eine oder andere Tor mehr gewünscht", sagte Halstenberg bei "Sky", "aber so ist es auch okay. So ein Derby ist eben eben etwas Besonderes, die Stimmung war unglaublich." Halstenberg sieht nun dem Auftritt bei seinem Ex-Klub St. Pauli mit großer Vorfreude entgegen: "Es gibt nichts Besseres."

Das Team von Trainer Stefan Leitl setzte sich am 12. Spieltag in einem hitzigen Duell 2:0 (2:0) durch, mit 21 Punkten hat 96 nur die Nordrivalen FC St. Pauli (26) und Hamburger SV (24) vor sich.

Am 12. Spieltag der 2. Bundesliga hat sich Hannover 96 im Derby gegen Braunschweig durchgesetzt. Absteiger Hertha BSC verpasste hingegen drei Punkte in Rostock.

Hertha BSC hat im Kampf um den Anschluss an die Aufstiegsränge abreißen lassen müssen. Bei Hansa Rostock kam das Team von Trainer Pal Dardai am Sonntag trotz Aluminium-Treffern nicht über ein 0:0 hinaus. Obwohl die Berliner drei Pflichtspiele in Serie unbesiegt sind, bleibt der Bundesliga-Absteiger in der zweiten Tabellenhälfte.

Für Rostock war es ein wichtiger Punktgewinn im Abstiegskampf, nachdem Hansa zuletzt drei Ligaspiele nacheinander verloren hatte. Überhaupt hatte die Kogge, die mit 13 Punkten nur drei Zähler hinter Hertha liegt, lediglich eine der vorigen sieben Partien gewonnen.