Hertha BSC: Angebliche Polizeigewalt vor Schalke-Spiel sorgt für Fan-Boykott

Wegen angeblicher Polizeigewalt vor der Zweitliga-Partie von Hertha BSC gegen Schalke boykottiert die aktive Fanszene die Begegnung im Olympiastadion. Die Zweitliga-Begegnung am Samstagabend zwischen Hertha BSC und Tabellenführer FC Schalke 04 wurde vom Vorwurf der Polizeigewalt gegen Fans der Berliner überschattet. Wie die Fanhilfe der Hertha über die sozialen Medien berichtete, kam es beim Einlass zum Olympiastadion zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und den Anhängern.

Wanitzek mit Doppelpack: KSC atmet auf "Die Polizei greift die Fans am Eingang der Kurve an. Massive Polizeigewalt gegen Fans. Zahlreiche, teilweise sogar schwerst verletzte Fans. Diese brutale Eskalation der Polizei ist der nächste Tiefpunkt im Umgang mit Fans", hieß es in einem Statement der Hertha-Fanhilfe.

Die Polizei sprach in einer Stellungnahme am späten Samstagabend auf X "von gewalttätigen Angriffen einzelner Fangruppen auf unsere Einsatzkräfte". Demnach sei "zum Schutz der Einsatzkräfte und unbeteiligter Zuschauender" der Einsatz von Pfefferspray notwendig gewesen. Es seien nach aktuellem Stand 21 Einsatzkräfte und 31 Fans verletzt worden. Wegen dieser Vorkommnisse rund um das Schalke-Spiel entschied sich die aktive Fanszene der Berliner, die Begegnung zu boykottieren und das Olympiastadion geschlossen kurz nach dem Anstoß zu verlassen.

