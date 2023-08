Hertha BSC: Marius Gersbeck wegen schwerer Körperverletzung angeklagt

Gersbeck droht nun sogar eine Freiheitsstrafe

Gersbeck steht demnach im Verdacht, am 16. Juli in Zell am See einer anderen Person Faustschläge und Tritte verpasst zu haben. Dadurch sollen, wenn auch nur fahrlässig, eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom herbeigeführt worden sein.

Bei einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Die Hauptverhandlung durch das Landesgericht Salzburg wurde für den 28. September anberaumt.