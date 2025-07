Diogo Jota verstorben: Gedenkminute bei der Klub-WM

Nach dem tragischen Tod des portugiesischen Nationalspielers Diogo Jota wird es auch vor den Viertelfinalduellen der Klub-WM in den USA eine Gedenkminute geben.

Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Donnerstag mitteilte, gibt es vor den Spielen, bei denen die Bundesligisten Borussia Dortmund und Bayern München im Einsatz sind, "einen Moment der Ruhe", am Hauptsitz in Zürich wurden die Fahnen auf Halbmast gesetzt.

Jota war am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Stürmer des FC Liverpool wurde nur 28 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder.

Bei dem Unfall starb auch sein Bruder André Silva (25). FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich "zutiefst bestürzt", beiden gelte "das Gedenken all jener, die sie kannten, ebenso wie der gesamten Fußballgemeinschaft weltweit".

Bayern München trifft am frühen Samstagabend (live am Samstag ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de) auf Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund bekommt es am späten Abend (live am Samstag ab 21:15 auf Joyn und in SAT.1) mit Real Madrid zu tun.