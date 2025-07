In diesem Jahr haben sich die meisten Nationen für klassische Heimtrikot-Designs ohne große Experimente entschieden. Daher befinden wir uns in diesem Jahr allgemein auf einem sehr hohen Trikot-Niveau.

In der Schweiz beginnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 . Abseits vom Fußball geht es bei großen Turnieren auch immer darum, welche Nation in den schönsten Trikots aufläuft.

Das Wichtigste in Kürze

Wäre das hier ein Ranking der Auswärtstrikots, läge Schweden vermutlich auf einem der ersten drei Plätze (wirklich, es ist unfassbar schön!). Leider geht es hier um das Heimtrikot. Das "Smögen" wir nicht: Der Gelbton ist sehr beißend, die verschiedenen Blautöne widersprechen sich gegenseitig und das dezente Wellenmuster macht auch nicht richtig Sinn. Auch wenn sich das Trikot in schwedischer Tradition sicher leicht mit einem Inbusschlüssel aufbauen lässt: In einem Ranking auf insgesamt hohem Niveau geht Schweden baden.

Wie beim Essen beweist England auch beim Design des Heimtrikots schlechten Geschmack. Dabei könnte es so leicht sein: Weißes Trikot, Three Lionesses auf der Brust und subtile Akzente für ein edles Shirt. Der rot-blaue Farbverlauf soll laut Ausrüster Nike "Traditionen respektieren und gleichzeitig den Status quo infrage stellen". Wir stellen stattdessen die Zukunft dieses Shirts infrage und vercouplen uns auf Love Island mit einem anderen Trikot.

Platz 14: Island

Islands Trikot wirft Fragen auf. Warum hört das interessante Wellenmuster auf der Vorderseite des Shirts an den Ärmeln auf? Warum ist der Rücken im gleichen Blau gehalten, aber ohne Muster? Was macht die hellblaue Farbe an den unteren Seiten und auf dem Rücken? Warum ein dicker weißer Strich? Da müssen die Dóttirs nochmal ran.