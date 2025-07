Fans haben sich in den sozialen Medien dafür ausgesprochen, dass der Klub die Rückennummer 20 gar nicht mehr vergibt – als symbolische Geste für Jotas Stellenwert für den Klub. "Fußball ist im Moment das Unwichtigste", schrieb ein User auf X, "aber ich hoffe, Liverpool zieht die Nummer 20 zurück." Ein anderer meinte: "Es würde sich für die meisten Anhänger falsch anfühlen, wenn jemand anderes sie tragen würde – vor allem aber wäre es ein Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit für alles, was Diogo Jota geleistet hat und wer er war."

Dazu schrieb der FC Liverpool am Abend eine emotionale Hommage. "Die Nummer 20 wird zu Recht für seine Verdienste als Teil von Liverpools Meistermannschaft der Saison 2024/25 – dem 20. Titel des Klubs – unsterblich bleiben. Sein charakteristischer Haken und der anschließende Treffer vor der Kop-Tribüne, mit dem er im Merseyside-Derby im April den Sieg sicherte, war das bewegende letzte Tor seines Lebens", heißt es unter anderem.

Diogo Jota ist am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall verstorben. Sein Bruder André Silva (25) - ebenfalls Fußballprofi bei Penafiel in der zweiten portugiesischen Liga - kam dabei auch ums Leben.

Jotas langjähriger Trainer Jürgen Klopp , der ihn 2018 nach Liverpool geholt hatte, fand emotionale Worte auf "Instagram": "Das ist ein Moment in dem ich kämpfe! Es muss einem größeren Zweck dienen! Aber den kann ich nicht sehen! Mein Herz zerbrach, als ich vom Tod von Diogo und seinem Bruder Andre gehört habe. Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern ein großartiger Freund, ein liebender und kümmernder Ehemann und Vater! Wir werden dich sehr vermissen!"

Cristiano Ronaldo zeigt sich geschockt vom Tod seines Mitspielers der portugiesischen Nationalmannschaft: "Das ergibt keinen Sinn. Gerade noch waren wir zusammen in der Nationalmannschaft, und jetzt hast du geheiratet. Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein herzliches Beileid aus und wünsche euch alle Kraft der Welt. Ich weiß, du wirst immer bei ihnen sein. Ruhet in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen."

Der FC Porto, wo Jota von 2016 bis 2017 spielte, drückte seine Trauer in einem Post aus: "Voller Bestürzung und mit tiefem Bedauern möchten wir der Familie und den Freunden von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva, der ebenfalls unser Athlet in der Jugend war, unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden."

Sporting und Benfica Lissabon schließen sich dem an.