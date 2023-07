HSV: Saisoneröffnung für Trainer Walter "eine große Ehre"

Anzeige

Für Trainer Tim Walter ist das Mitwirken des Hamburger SV beim Saisoneröffnungsspiel der 2. Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 "eine große Ehre". "Wir fangen bei null an und freuen uns, dass es los geht. Unser Publikum gibt uns einen ganz anderen Spirit", sagte der Coach der Hanseaten am Mittwoch.

Die Norddeutschen sind fünfmal in Folge am Wiederaufstieg gescheitert, vor dem sechsten Anlauf ist der 47-Jährige optimistisch. Walter: "Wir haben unseren Kader aufgebessert und sind von uns selbst überzeugt. Wir wissen, wohin wir wollen. Und wir wollen Erfolge und gute Ergebnisse."