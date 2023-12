Medien: VAR-Unterstützung durch Ex-Profi als Test

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) startet einem Medienbericht zufolge einen Test zur möglichen Verbesserung des Video-Assistenten VAR durch die Unterstützung von Ex-Profis. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, soll der frühere Spieler Sebastian Kneißl in der Zweitligapartie zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig am Freitag (18.30 Uhr/Sky) mit im "Kölner Keller" dabei sein.

Demnach werde Kneißl, der zudem als DAZN-Experte tätig ist, den VAR "aktiv unterstützen" und strittige Szene "mit diskutieren". Der Ex-Profi solle laut kicker ein Gefühl für die Rolle erhalten. Zudem werde geschaut, wie die Schiedsrichter-Seite von der anderen Perspektive profitieren könne. Die Entscheidungsgewalt liegt weiter bei den Referees.

Bei der Partie in Hamburg am Freitag fungiert FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert als VAR, sein Assistent ist Jan Seidel. Weitere Details zu dem Versuch wurden nicht bekannt.

