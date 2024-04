Pleite gegen Holstein Kiel: Aufstieg des Hamburger SV wird zur Mission Impossible

Giulia Gwinn meldet sich nach Kreuzbandriss zu Wort

Deutschlands Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn hat sich nach ihrem Kreuzbandriss bei Instagram zu Wort gemeldet und die schwere Verletzung bestätigt. Wie die 23-Jährige mitteilte, wurde sie sogar bereits am linken Knie operiert: "Die OP ist super verlaufen." Dennoch wird die Rechtsverteidigerin des FC Bayern München für einige Monate ausfallen. "Es bricht mir das Herz, meine Mannschaft in den kommenden Monaten nicht aktiv auf dem Feld unterstützen zu können... aber ich weiß ganz genau, wohin ich wieder zurück will!", schrieb Gwinn in ihrem Post, in dem sie sich auch bei ihren Fans bedankte: "Danke für eure zahlreichen liebevollen Nachrichten! Ihr gebt mir Kraft!" Gwinn hatte sich die Verletzung am vergangenen Mittwoch im Training beim DFB-Team zugezogen. © imago/instagram: giuliagwinn