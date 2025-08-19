Anzeige
2. Bundesliga

Preußen Münster kündigt Ex-Kapitän Lorenz fristlos und erstattet Anzeige

Beim Zweitligisten Preußen Münster ist es zum Eklat gekommen: Der Verein hat Mittelfeldspieler und Ex-Kapitän Marc Lorenz fristlos gekündigt und zudem Anzeige gegen den 37-Jährigen erstattet.

In der vergangenen Saison war Marc Lorenz unangefochtener Stammspieler und Kapitän von Preußen Münster. Nun teilte der Verein mit, dass sie den Vertrag des Mittelfeldspielers fristlos kündigen.

Grund sind laut Klub "konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern".

In der offiziellen Mitteilung erklärte der SCP, man sehe sich in der Verantwortung, "die Integrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen".

Trotz der Schwere der Vorwürfe betont der Verein, auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen Spieler Wert zu legen. Weitere Stellungnahmen will der Klub bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen nicht abgeben.

Wie der "Kicker" berichtet, ist bislang offen, was Lorenz konkret vorgeworfen wird. Bekannt ist jedoch, dass der gebürtige Münsteraner seit 2019 Spenden für die Initiative "Clinic Clowns" gesammelt hat.

Eine Organisation, die Kindern im Krankenhausalltag durch künstlerische Auftritte Abwechslung und Freude bringen soll. Über die Jahre kamen dabei mehrere Tausend Euro zusammen.

Nach Vertragsverlängerung als Kapitän abgesetzt

Zwischen 2009 und 2011 spielte Lorenz erstmals für Münster und 2022 kehrte er an die Hammer Straße zurück, war seitdem Führungsspieler und Kapitän. In drei Jahren absolvierte er 94 Spiele und erzielte 14 Tore.

Erst Ende Juni hatte er seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wenig später aber die Kapitänsbinde verloren und kein Pflichtspiel mehr bestritten. Zu den aktuellen Vorwürfen hat sich Lorenz bislang nicht geäußert.

