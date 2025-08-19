Preußen Münster kündigt Ex-Kapitän Lorenz fristlos und erstattet Anzeige

Beim Zweitligisten Preußen Münster ist es zum Eklat gekommen: Der Verein hat Mittelfeldspieler und Ex-Kapitän Marc Lorenz fristlos gekündigt und zudem Anzeige gegen den 37-Jährigen erstattet.

In der vergangenen Saison war Marc Lorenz unangefochtener Stammspieler und Kapitän von Preußen Münster. Nun teilte der Verein mit, dass sie den Vertrag des Mittelfeldspielers fristlos kündigen.

Grund sind laut Klub "konkrete Hinweise auf Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern".

In der offiziellen Mitteilung erklärte der SCP, man sehe sich in der Verantwortung, "die Integrität des Klubs, seine Werte sowie das Vertrauen der Öffentlichkeit uneingeschränkt zu wahren und zu schützen".

Trotz der Schwere der Vorwürfe betont der Verein, auf ein faires Verfahren sowie einen respektvollen Umgang mit dem langjährigen Spieler Wert zu legen. Weitere Stellungnahmen will der Klub bis zum Abschluss der laufenden Untersuchungen nicht abgeben.

Wie der "Kicker" berichtet, ist bislang offen, was Lorenz konkret vorgeworfen wird. Bekannt ist jedoch, dass der gebürtige Münsteraner seit 2019 Spenden für die Initiative "Clinic Clowns" gesammelt hat.

Eine Organisation, die Kindern im Krankenhausalltag durch künstlerische Auftritte Abwechslung und Freude bringen soll. Über die Jahre kamen dabei mehrere Tausend Euro zusammen.