Die Relegation zur zweiten Bundesliga ist entschieden. Saarbrücken dreht den Hinspiel-Rückstand und verliert trotzdem in der Verlängerung.

Eintracht Braunschweig hat sich in einem Verlängerungs-Krimi den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert. Die Niedersachsen erkämpften im Relegations-Rückspiel gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Saarbrücken ein 2:2 (0:2, 0:0) nach Verlängerung und bleiben nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel auch im vierten Jahr in Folge zweitklassig.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle", sagte der Braunschweiger Geschäftsführer Benjamin Kessel bei ran. "Ob verdient oder nicht: Wir stehen in der 2. Bundesliga."

Florian Krüger (66.) mit einem verwandelten Handelfmeter und Kai Brünker (83.) ließen den FCS am Aufstieg schnuppern.

Am Ende reichte es jedoch nicht für die Zweitliga-Rückkehr nach 19 Jahren, weil in der Verlängerung der ehemalige Saarbrücker Fabio Di Michele Sanchez (105.+2) und Rayan Philippe (120.) für die in Überzahl spielenden Gastgeber trafen. Calogero Rizzuto (90.+1) hatte in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit die Gelb-Rote Karte gesehen.

"Wir hätten uns in die Geschichtsbücher eintragen können und wir wollten es den Fans schenken. Entschuldigung an die Fans, dass wir es nicht geschafft haben nach 19 Jahren zurückzukehren", sagte Saarbrückens Torschütze Brünker: "Das Hinspiel hat uns das Genick gebrochen."