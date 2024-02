Schalke 04 am Abgrund: Krisensitzung lässt Fans in der Kälte warten - St.Pauli-Spielabsage droht

Was viele Schalker in 2014 für einen schlechten Scherz gehalten hätten, ist bittere Realität. Vier Punkte trennen die Königsblauen vom direkten Abstieg in die 3.Liga. Die Königsklasse ist für die Königsblauen weiter entfernt als ein Ligaspiel gegen die Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Der FC Schalke 04 ist nur wenige Punkte vom Abstiegsplatz in Richtung 3.Liga entfernt. Die Krisenserie gipfelt in einem ewigen Austausch, der die Fans draußen warten ließ. Der Verein gibt kommunikativ ein schlechtes Bild ab - und jetzt droht auch noch eine Spielabsage.

Schalke-Kapitän Terodde erzählt von der Krisensitzung

Das Training am Dienstag fing um 10:30 Uhr pünktlich an. Als Entschädigung wurde es - entgegen der ersten Planung - öffentlich abgehalten.

Kapitän Simon Terodde, der ungern Interviews gibt und in schlechten Zeiten eher versucht auf dem Platz zu antworten, erzählte ungewohnt offen vom Krisenmeeting.

"Jeder hat gesehen, was in den letzten Wochen passiert ist. Da waren Auftritte dabei, die so nicht in Ordnung waren. Die Aussprache war wichtig und notwendig. Wir haben die Verantwortlichen gestern darum gebeten, die Sitzung zu verlängern. Der Klassenerhalt mit Schalke ist höher zu bewerten als ein Aufstieg. Das ist eine brutale Situation, was in den vergangenen Monaten abgelaufen ist. Das hat sich jeder anders vorgestellt. Jeder hat seine Chance auf dem Platz bekommen, aber nicht genutzt. Jeder Spieler muss sich hinterfragen, ich mich auch. Ich kann für mich persönlich sprechen: Es geht weiter. Überfordert fühle ich mich nicht. Wenn ich auch noch einknicke, wird es gefährlich."