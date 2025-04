Schalke 04: Aymen Barkok pöbelt übel gegen Fan - Bosse reagieren mit Suspendierung

Nach der Pleite gegen Kaiserslautern vergreift sich Schalke-Profi Aymen Barkok gegenüber einem Fan massiv im Ton. Die Bosse reagieren.

Schalke 04 kommt nicht zur Ruhe. Nach der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende wurde nun Mittelfeldspieler Aymen Barkok von den Königsblauen suspendiert. Der Grund: Barkok hatte nach der Partie einen Fan in den sozialen Medien beleidigt.

Der 26-Jährige, der erst im Februar aus Mainz nach Gelsenkirchen kam, verbrachte die vollen 90 Minuten gegen den FCK auf der Bank - genau wie beim 2:2-Unentschieden im Spiel zuvor gegen den Hamburger SV.

Nach der Partie postete der Sportler ein Foto seiner Beine und Fußballschuhe bei Snapchat. Dazu schrieb er süffisant: "Fehlerfrei".

Zu viel für einen Fan. Der S04-Anhänger kommentierte: "Wenn du so was nach einer Niederlage postest, solltest du dich aus meinem Verein verpissen. Kriegt alle nichts auf die Kette und dann so was posten? Weiß nicht, ob das sein muss."