Schalke 04 gegen Hertha BSC heute live: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Die Schalker konnten am vergangenen Wochenende nach fünf sieglosen Partien mal wieder einen Sieg einfahren.

Mittendrin sind diverse Traditionsvereine, von denen sich am 8. Spieltag zwei im direkten Duell gegenüberstehen. Die Rede ist von Schalke 04 und Hertha BSC .

Die 2. Bundesliga verspricht auch in der Saison 2024/25 wieder einiges an Spannung.

Schalke 04 empfängt am 8. Spieltag der 2. Bundesliga Hertha BSC. Läuft die Partie heute im Free-TV? Wer zeigt das Spiel im Livestream? Und wo gibt's einen Ticker? Alle Informationen erhältst du hier.

Das Wichtigste in Kürze

Wo kann man Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im kostenlosen Livestream sehen?

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Schalke 04 vs. Hertha BSC

Ein glücklicher Dreier für Schalke 04! In einem hart umkämpften Spiel in Münster gelang den Königsblauen ein wichtiger 2:1-Erfolg. Unter der Leitung von Interimstrainer Fimpel feierte die Mannschaft ihren zweiten Saisonsieg und konnte so etwas Abstand zum Tabellenende gewinnen.

Mit einer verdienten Niederlage am letzten Spieltag gegen die SV Elversberg hat Hertha BSC den Sprung auf die vorderen Tabellenplätze der 2. Fußball-Bundesliga klar verpasst. Der ambitionierte Hauptstadt-Club musste sich dominanten Saarländern mit 1:4 (0:2) geschlagen geben und kassierte im vierten Heimspiel die dritte Niederlage.

Vor diesem Spieltag belegt die Hertha in der 2. Bundesliga Tabelle den 7. Platz mit 10 Punkten, während die Schalker Platz 13 belegen mit sieben Punkten.