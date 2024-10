Auf Schalke sei "immer was los und immer was geboten". Folgerichtig könne man mit den Knappen "ja bisschen was machen".

Für flotte Sprüche ist Mario Basler in seiner Experten-Funktion bekannt. Auch an Kritik spart der 55-Jährige selten. Unter anderem bekam auch der FC Schalke sein Fett von Basler wiederholte Male weg.

Bundesliga oder 3. Liga: Basler hält alles für möglich

"In Schalke träumen sie nach wie vor, auch von Raúl, das ist ja immer noch so. Aber ein Schalker Aufstieg? Ich sehe das nicht als unmöglich an. Du brauchst ja nur in der 2. Liga einen kleinen Lauf, drei, vier Spiele hintereinander gewinnen und dann bist du oben dran", machte Basler dem Tabellen-13. Hoffnung.

Dabei ging Basler erst kürzlich hart mit dem Verein ins Gericht. "Jeder, der nach Schalke geht, macht sein eigenes Ding", monierte er da in seinem Podcast und feuerte weiter: "Immer weiter so, noch 28 Spieltage und dann kann man sich die 3. Liga mal wieder angucken."

Geht Basler nach diesen Aussagen, die er vor dem 2:1 in Münster tätigte, also nun auf Kuschelkurs mit den Schalkern, um vielleicht den Trainer-Posten abzustauben? Dies weiß wohl Basler nur höchstpersönlich. Der Ex-Profi von Werder Bremen, vom FC Bayern München und vom 1. FC Kaiserslautern hat jedoch keine große Karriere als Trainer hinter sich und zuletzt Türkgücü Osnabrück trainiert.

Eine Rückkehr von Raúl nach Gelsenkirchen scheint definitiv wahrscheinlicher zu sein. Aber was kann man auf Schalke und bei "Super Mario" schon ausschließen?