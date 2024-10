Schalke 04: Huub Stevens kritisiert Kaderplaner Ben Manga mit deutlichen Worten

Er halte nicht viel vom Schalker Kaderplaner, sagt Huub Stevens. Von der Verpflichtung von Kees van Wonderen als Trainer war Stevens überrascht, er will seinen Landsmann aber unterstützen.

Huub Stevens gewann mit Schalke 04 1997 den UEFA-Cup und zweimal den DFB-Pokal. Er wurde in Gelsenkirchen zum "Jahrhundert-Trainer" ernannt.

Auch wenn der 70-Jährige seine Karriere im vergangenen Jahr beendet hat, hat sein Wort auf Schalke immer noch Gewicht. Nun hat der Niederländer sich zum neuen Schalker Trainer Kees van Wonderen geäußert und Kaderplaner Ben Manga hart kritisiert.

"Ich war überrascht, dass er neuer Schalke-Trainer wurde. Wie kam man auf Kees? Bei Go Ahead Eagles in den Niederlanden hat er wirklich gute Arbeit geleistet, bei Heerenveen war er nicht so erfolgreich. Da lief es unglücklich für ihn", sagte Stevens bei "Sport1" über seinen Landsmann van Wonderen: "Als er dann bei Schalke ins Gespräch kam, hat mich das sehr überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber inzwischen kann ich es mir gut vorstellen."

Für die Verpflichtung von van Wonderen war auch Ben Manga verantwortlich. Stevens ist von der Arbeit des Kaderplaners beim Zweitligisten trotzdem nicht begeistert.