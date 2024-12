Der FC Schalke 04 bestätigt mit einem klaren Auswärtssieg in Elversberg seine aufsteigende Form der vergangenen Wochen. Auch der 1. FC Magdeburg gewinnt, kann aber kaum jubeln.

Mit der Hinrundenmeisterschaft vor Augen ist die SV Elversberg über Schalke 04 gestolpert und muss mit dem Sturz von der Tabellenspitze der 2. Bundesliga rechnen. Das Überraschungsteam der Saison verlor am Freitagabend gegen die Gäste aus Gelsenkirchen 1:4 (1:1). Die Verfolger 1. FC Köln und SC Paderborn können am Wochenende jeweils bereits mit einem Unentschieden vorbeiziehen.

Schalke bestätigte dagegen den jüngsten Aufwärtstrend mit der dritten starken Vorstellung gegen ein Topteam der Liga. Nach dem Sieg in Paderborn und dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf sorgten vor allem die Torjäger Kenan Karaman (12.) und Moussa Sylla (55./75.) für den verdienten Sieg. Zudem traf Ron Schallenberg (67.).

Karaman (10) und Sylla (11) sind die Schalker Lebensversicherung in dieser Saison. Das Duo hat 21 der 32 Tore der Königsblauen erzielt. Damit ließen sie auch den Patzer ihres Torwarts Justin Heekeren vergessen, der vor 9502 Zuschauern und Zuschauerinnen das zwischenzeitliche 1:1 durch Carlo Sickinger (25.) ermöglichte.

Mehr brachte Elversberg, das in der vergangenen Woche die Spitze erobert hatte, nicht zustande. Vor allem in der zweiten Halbzeit verdiente sich Schalke angeführt vom herausragenden Kapitän Karaman den Sieg und schaffte den Anschluss an das untere Mittelfeld. In der engen zweiten Liga hat der tief gefallene Traditionsklub nach 17 Spieltagen nun nur noch acht Punkte Rückstand auf Elversberg.