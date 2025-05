Die SV Elversberg darf weiter von der Bundesliga träumen. Durch den Sieg auf Schalke am letzten Spieltag spielen die Saarländer in der Relegation gegen Heidenheim.

Der Traum von der Bundesliga lebt: Die SV Elversberg hat sich den Relegationsrang gesichert und damit weiter die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen siegte am Sonntag im Saisonfinale der 2. Fußball-Bundesliga verdient mit 2:1 (1:0) beim FC Schalke 04 und trifft in den Relegationsspielen am 22. und 26. Mai auf den 1. FC Heidenheim.

Lukas Petkov (20.) und Maurice Neubauer (47.) erzielten die Treffer für die Elversberger, die bei einer Niederlage des 1. FC Köln sogar direkt aufgestiegen wären. 32 Jahre nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken lebt im Saarland aber die Hoffnung auf die Bundesliga.

Die Schalker, für die Yassin Ben Balla (85.) in der Schlussphase lediglich verkürzte, schlossen eine völlig enttäuschende Saison hingegen auf Tabellenrang 14 ab, es ist die schlechteste Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte.