Tore satt gibt es am Samstagnachmittag in Fürth. Auch in Braunschweig müssen beide Torhüter am 7. Spieltag der 2. Bundesliga mehrmals hinter sich greifen. Elversberg setzt seine Serie fort.

Siebe-Tore-Spektakel in Fürth, ein wichtiger Doppelpack des Braunschweigers Anthony Ujah und ein aufmüpfiger Aufsteiger im Erfolgsrausch: In der 2. Fußball-Bundesliga ging es am 7. Spieltag hoch her.

Die SpVgg Greuther Fürth beschenkte sich zum 120. Vereinsjubiläum mit einem turbulenten 4:3 (3:3) gegen den Karlsruher SC. Eintracht Braunschweig errang dank Ujah ein 2:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg.

Und Neuling SV Elversberg behielt beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) die Oberhand.

Für Fürth war es nach fünf Zweitligaspielen ohne Sieg ein Befreiungsschlag - und das in Unterzahl: Julian Green flog in einem verrückten Spiel mit Gelb-Rot vom Platz (56., wiederholtes Foulspiel).

Tim Lemperle (5.), Dickson Abiama (13./45.+6) und Damian Michalski (64.) trafen im Zweitliga-Rekordduell (45. Spiel) für Fürth. Robin Bormuth (7.), Marvin Wanitzek (25.) und Lars Stindl (45.+4) waren für den KSC erfolgreich, der keines der jüngsten sieben Pflichtspiele gewann.