Dynamo Dresden ist zurück in der 2. Bundesliga , den Aufstieg in die Zweitklassigkeit machten die Sachsen bereits in der Vorwoche perfekt.

Dynamo spielte zuletzt in der Saison 2021/22 in Liga zwei, in den vergangenen Jahren scheiterten die Dresdner wiederholt am Unterfangen Wiederaufstieg, teilweise auf bittere Art und Weise.

In der 3. Liga führte Dresden die Zuschauertabelle zuletzt wiederholt an und war eines der Zugpferde der Liga. Auch für das Unterhaus dürfte Dynamo eine Bereicherung sein.