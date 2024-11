In der 3. Liga verliert Energie Cottbus seinen Spitzenplatz nach einem torreichen Unentschieden. Gleich vier Verfolger überholen die Lausitzer.

Energie Cottbus ist die Tabellenführung in der 3. Liga wieder los. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz kam gegen Borussia Dortmund II nur zu einem 3:3 (2:2) und rutschte mit 24 Punkten auch aus den Aufstiegsrängen.

Jonas Hofmann (90.+3) verhinderte mit seinem späten Tor immerhin eine Heimniederlage. Vor dem Anpfiff überschattete ein medizinischer Notfall das Spiel. Auf der Nordtribüne musste ein Fan reaniminiert werden, wie der Verein bekannt gab.

Borussia Dortmund II startete besser in die Partie, ging durch Julian Hettwer in der 15. Minute in Führung. Die Reaktion der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später glich Timmy Thiele aus. Ein Elfmeter in der 28. Minute brachte schließlich Energie Cottbus in Front.

Doch Dortmund ließ nicht locker, schaffte seinerseits den Ausgleich - allerdings unter tatkräftiger Mithilfe der Gastgeber. Henry Rorig beförderte den Ball ins eigene Tor.

In der zweiten Halbzeit waren Chancen zunächst Mangelware, nach Hettwers Treffer zum 2:3 schien der BVB schon auf der Siegerstraße, ehe Jonas Hofmann für die später Erlösung sorgte.