Bei 1860 München kracht es mal wieder, Investor Hasan Ismaik hat seine Anteile an den Löwen verkauft. Wie geht es für den Klub jetzt weiter?

Die Löwen stehen vor einer Wende. Investor Hasan Ismaik hat seine Anteile an 1860 München verkauft. Das gab der Klub nun bekannt. Demnach zieht sich der Geldgeber aus dem Verein zurück.

Der im Stadtteil Giesing beheimatete Klub steht damit vor einer neuen Situation. Seit 2011 hatte der Geschäftsmann aus Jordanien in 1860 investiert. In dem Zeitraum sollen rund 80 Millionen Euro geflossen sein - der 47-Jährige hielt dabei 60 Prozent der Anteile mit einem Wert von 25 Millionen Euro.

Die Fans des Traditionsvereins kamen aber nie auf einen grünen Zweig mit Ismaik, unter dem der Verein zwischendurch in die Regionalliga abstürzte. Mittlerweile spielen die Löwen in Liga 3 - der Verein leidet aber immer noch an finanziellen Problemen. Nun beginnt wohl eine neue Ära.

Der Unternehmer gibt seine Anteile an den Löwen an eine Schweizer Familienholding ab. "Das Präsidium freut sich sehr, einen hoch angesehenen und erfolgreichen Partner für 1860 München gewonnen zu haben, der langfristig denkt und sich langfristig an unseren Verein bindet", hieß es in der Mitteilung der Münchner.