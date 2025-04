Bei der 0:3-Niederlage von RWE beim SC Verl stimmten einige Anhänger im ausverkauften Gästeblock sexistische Gesänge gegen Schiedsrichterin Fabienne Michel an.

"Die Blonde wird gef*** ole, ole", schallte es aus dem Gästebereich. Auch als "Schlampe" wurde die 30-Jährige beschimpft, die zu den besten Unparteiischen der 3. Liga gehört. In nahezu der ganzen 2. Halbzeit beschäftigten sich die RWE-Fans eher mit Beleidigungen gegen die Schiedsrichterin als mit dem Support für ihr eigenes Team.

RW Essen droht Geldstrafe

Wie die "Sportschau" berichtet, gibt es nun Ermittlungen gegen Essen. Der Ruhrpott-Verein, der noch mitten im Abstiegskampf der 3. Liga steckt, droht nun eine Geldstrafe.

Bereits bei Auswärtsspielen in Saarbrücken und Aachen benahmen sich Essener Fans daneben. Im Ludwigspark wurden Böller gezündet und ein Zugangstor zum Innenraum aufgebrochen. Am Tivoli wurde eine herausgerissene Sitzschale in Richtung des Alemannia-Spielers Soufiane El-Faouzi geworfen, die ihn nur knapp verfehlte.