Komplettes Chaos vor dem Drittligaduell Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen! Vermummte Rostock-Fans attackierten einen Zug und sorgten für schwere Sachschäden.

In der 3. Liga empfing am Samstagnachmittag Hansa Rostock Tabellennachbar Rot-Weiss Essen. Doch das sportliche Geschehen wurde durch wilde Ausschreitungen im Vorfeld überschattet. Laut mehreren Medienberichten soll in einem Zug, in dem sich hunderte RWE-Anhänger aufhielten, die Notbremse gezogen worden sein, um die Fahrt zu stoppen. Eine größere Gruppe vermummter Menschen attackierte daraufhin den Zug.

In den sozialen Medien kursieren diverse Videos, die Steinwürfe auf den Zug dokumentieren. Es sind Bilder von zerbrochenen Fenstern zu sehen, die Frontscheibe des Zuges soll ebenfalls beschädigt worden sein. Es wird sogar von einer Schlägerei auf den Gleisen berichtet - der Vorfall ereignete sich zwischen Löwenberg und Gransee, knapp 40 Kilometer hinter Berlin.