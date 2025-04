3. Liga: Hansa Rostock übt klare Kritik am DFB

Hansa Rostock kämpft weiterhin für eine Änderung des Spielplans. Nun will der Ostsee-Klub vor die nächste Instanz treten und fordert Initiative vom DFB.

Die Auseinandersetzung zwischen Hansa Rostock und dem DFB hält an. Nun will der Drittligist in Kontakt mit dem Ständigen Schiedsgericht treten. Doch was ist passiert?

Die Kogge fordern eine Verlegung der Drittliga-Partie gegen die SpVgg Unterhaching. Zuletzt lehnte das DFB-Bundesgericht die Bitte der Rostocker aber ab. Dafür zeigt die Vereinsseite wenig Verständnis.

Das tat Hansa in einer Klubmitteilung kund: "Aus unserer Sicht wurden in der Urteilsbegründung des DFB-Bundesgerichtes die zentralen Argumente des F.C. Hansa nicht ausreichend berücksichtigt."