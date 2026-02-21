- Anzeige -
3. liga

3. Liga: Missglückter Einstand für Ex-Nationalspieler Jermaine Jones als Trainer von Schweinfurt 05

© IMAGO/Funke Foto Services/SID/JakobxKlos

Jermaine Jones verliert bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Schweinfurt 05 beim MSV Duisburg. Schweinfurt ist abgeschlagen Tabellenletzter und kaum noch zu retten.

Missglückter Einstand für Jermaine Jones: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler verlor bei seinem Debüt als Trainer des 1. FC Schweinfurt 05 beim MSV Duisburg mit 1:3 (0:3). Schweinfurt ist abgeschlagen Tabellenletzter, der Klassenerhalt ist für den Aufsteiger auch mit Jones an der Seitenlinie kaum noch möglich.

Duisburg setzte sich durch den Sieg mit 46 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Der Aufsteiger profitierte von der überraschenden 1:3 (1:2)-Niederlage des SC Verl (44) bei Alemannia Aachen.

Auf Platz zwei schob sich zunächst der VfL Osnabrück (46) durch ein 3:0 (1:0) im Verfolgerduell gegen Rot-Weiss Essen (43) vor. Am Sonntag kann Energie Cottbus (45) mit einem Sieg bei Erzgebirge Aue wieder Rang eins übernehmen.

