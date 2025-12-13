Der MSV Duisburg kommt in der 3. Liga gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue nicht über ein Remis hinaus. Besser lief es für Hansa Rostock und 1860 München.

Der MSV Duisburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue kam der Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt vorerst Zweiter - zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Energie Cottbus, der mit einem Sieg am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden fünf Zähler davonziehen könnte.

Der MSV erarbeitete sich vor 18.500 Zuschauern mehrere hochkarätige Torchancen, brachte den Ball aber nicht an Keeper Louis Lord vorbei. Einen Schuss von Florian Krüger lenkte er an den Pfosten (45.+1).