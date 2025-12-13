- Anzeige -
Fußball

3. Liga: MSV Duisburg verpasst Sprung an die Spitze - Hansa Rostock setzt Serie fort

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 16:31 Uhr
  • SID

Der MSV Duisburg kommt in der 3. Liga gegen Abstiegskandidat Erzgebirge Aue nicht über ein Remis hinaus. Besser lief es für Hansa Rostock und 1860 München.

Der MSV Duisburg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga verpasst. Gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue kam der Aufsteiger nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt vorerst Zweiter - zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Energie Cottbus, der mit einem Sieg am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden fünf Zähler davonziehen könnte.

Der MSV erarbeitete sich vor 18.500 Zuschauern mehrere hochkarätige Torchancen, brachte den Ball aber nicht an Keeper Louis Lord vorbei. Einen Schuss von Florian Krüger lenkte er an den Pfosten (45.+1).

Hansa Rostock weiter in der Erfolgsspur

Weiter in der Erfolgsspur ist Hansa Rostock. Das Team von Trainer Daniel Brinkmann setzte sich beim VfB Stuttgart II mit 1:0 (0:0) durch und ist nach neun Spielen in Folge ohne Niederlage schon auf Platz fünf angekommen. Auch 1860 München feierte mit dem 2:1 (1:1) im Derby beim FC Ingolstadt einen Auswärtssieg. Nach vier Dreiern in Serie sind die Löwen Siebter.

Die dritte Niederlage in den zurückliegenden vier sieglosen Spielen kassierte Alemannia Aachen mit 0:3 (0:1) gegen Viktoria Köln. Damit ist der erste Abstiegsplatz nur noch einen Punkt entfernt. Der 1. FC Saarbrücken musste sich gegen die TSG Hoffenheim II mit einem 2:2 (2:2) begnügen.

