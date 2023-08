Gewinner: Donyell Malen

Donyell Malen knüpft an seine starke Form aus der vergangenen Rückrunde an. Gegen Manchester United schnürte er innerhalb von zwei Minuten einen Doppelpack. Bleibt er fit, dürfte für Edin Terzic kein Weg an dem spritzigen Niederländer vorbei führen. © USA TODAY Network