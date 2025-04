In der 3. Liga sorgt eine Szene im Spiel zwischen 1860 München und Energie Cottbus für mächtig Diskussionsstoff: Der Ball ist deutlich hinter der Linie, der Treffer zählt dennoch nicht.

Ein nicht gegebener Treffer sorgt in der 3. Liga für Aufregung. In der Partie zwischen 1860 München und Energie Cottbus am Samstag überschreitet der Ball bereits nach vier Minuten die Cottbusser Torlinie. Der Jubel bleibt jedoch aus.

In der Frühphase der Begegnung passt 1860-Stürmer Patrick Hobsch auf seinen Mitspieler Soichiro Kozuki. Der freistehende Japaner schiebt den Ball lässig über die Linie. Energie-Kapitän Axel Borgmann klärt den Ball - klar erkenntlich - aber erst knapp einen Meter hinter der Torlinie.

Zur Verwunderung der Heimmannschaft lässt Schiedsrichter Felix Bickel die Partie jedoch weiterlaufen. Das Spiel geht weiter, der Treffer zählt nicht.