TSV Havelse vs. Hansa Rostock: Alkoholtests sollen Hansa-Fans im Zaum halten

Beim Gastspiel von Hansa Rostock beim TSV Havelse am Mittwochabend könnte eine Promillegrenze für Diskussionen sorgen.

Am Mittwochabend empfängt der TSV Havelse mit Hansa Rostock einen der größten Traditionsklubs Deutschlands, der leider immer wieder durch Ausschreitungen und gewaltbereite Fans in die Schlagzeilen gerät.

Ausgetragen wird die Partie deshalb nicht im heimischen Eilenriedstadion in Havelse, sondern in der Heinz-von-Heiden-Arena. Dort trägt normalerweise Hannover 96 seine Heimspiele aus.

Zudem wird es im Vorlauf der Partie wohl zu stichprobenartigen Alkoholtests kommen, die dafür sorgen sollen, Ausschreitungen zu verhindern. In einem Schreiben der Polizeidirektion Hannover heißt es: "Nicht selten werden die Spielfreude und die Auswärtsfahrt durch exzessives Trinken nachhaltig getrübt. Auch mit Blick auf die gewaltfördernde Wirkung von Alkohol appellieren wir an die Fans zu zurückhaltendem Konsum bereits im Vorfeld des Spieles."

"Der Ordnungsdienst ist angewiesen, bei den Einlasskontrollen stichprobenartig und bei alkoholbedingt negativen Auffälligkeiten im Verhalten, z. B. Randalieren, Atemalkoholtests durchzuführen und ggf. den Zutritt zum Stadion zu verwehren."