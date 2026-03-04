- Anzeige -
- Anzeige -
FC Bayern Frauen

FC Bayern München: Offensiv-Star fällt "mehrere Wochen" aus

Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl fällt nach Angaben ihres Klubs länger aus. Wie der Double-Gewinner Bayern München am Mittwoch mitteilte, werde die 25-Jährige "mehrere Wochen" fehlen.

Im Training des deutschen Nationalteams hatte Bühl am Sonntag eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur erlitten. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.

Bühl hatte den Auftakt der WM-Qualifikation mit den DFB-Frauen gegen Slowenien (5:0) verpasst. Am Samstag (18.00 Uhr kostenlos auf Joyn) treffen die deutschen Fußballerinnen in Stavanger auf Norwegen.

Die Münchnerinnen stehen dazu vor entscheidenden Wochen. Während die erneute Meisterschaft fast sicher ist, treffen die Bayern am 11. März im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Hamburger SV. Ob Bühl in den Viertelfinal-Duellen der Champions League mit Manchester United (25. März und 1. April) wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr Fußball
Lionel Messi im MLS-Finale gegen die Caps
News

Wegen Messi-Werbung: Müllers Caps müssen Strafe zahlen

  • 04.03.2026
  • 10:52 Uhr
Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Fußball 3. Liga 26.Spieltag: Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen am 28.02.2026 im Ostseestadion in Rostock Fan...
News

Alkoholtests sollen Hansa-Fans im Zaum halten!

  • 04.03.2026
  • 10:49 Uhr
Donald Trump
News

Trump über Irans WM-Teilnahme: "Es ist mir wirklich egal"

  • 04.03.2026
  • 10:38 Uhr
Max EberlUpdate

Jetzt also doch? FC Bayern beobachtet wohl Gala-Star

  • Galerie
  • 04.03.2026
  • 09:58 Uhr
GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig 01.03.2026, GER; 1. FBL, Hamburger SV vs RB Leipzig, im Bild Fabio Vieira Fabio Vieira (HSV 25_26 20) schiesst das Tor zum 1-0 fuer Hamburg und jubelt zu den...
News

HSV macht sich Hoffnungen auf Vieira-Verbleib

  • 04.03.2026
  • 09:27 Uhr
imago images 1072913243
News

Hamburger SV vs. Bayer Leverkusen: Wo läuft das Bundesliga-Nachholspiel heute live im TV und Stream?

  • 04.03.2026
  • 09:10 Uhr
Manuel NeuerUpdate
News

Karriereende oder Verlängerung? Neuer-Zeitplan steht wohl fest

  • 04.03.2026
  • 08:37 Uhr
imago images 1073472023Update
News

Wegen Bayern: BVB-Star könnte nach Italien flüchten

  • 04.03.2026
  • 08:01 Uhr
Die drei WM-Maskottchen im Empire State Building
News

Empire State Building in Farben der WM-Gastgeber angestrahlt

  • 04.03.2026
  • 07:34 Uhr
Zufrieden: Bundestrainer Christian Wück
News

Wück warnt vor Norwegen: "Anderes Kaliber"

  • 04.03.2026
  • 05:31 Uhr