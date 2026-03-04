Fußball-Nationalspielerin Klara Bühl fällt nach Angaben ihres Klubs länger aus. Wie der Double-Gewinner Bayern München am Mittwoch mitteilte, werde die 25-Jährige "mehrere Wochen" fehlen.

Im Training des deutschen Nationalteams hatte Bühl am Sonntag eine Muskel-Sehnenverletzung in der Wadenmuskulatur erlitten. Dies ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.

Bühl hatte den Auftakt der WM-Qualifikation mit den DFB-Frauen gegen Slowenien (5:0) verpasst. Am Samstag (18.00 Uhr kostenlos auf Joyn) treffen die deutschen Fußballerinnen in Stavanger auf Norwegen.

Die Münchnerinnen stehen dazu vor entscheidenden Wochen. Während die erneute Meisterschaft fast sicher ist, treffen die Bayern am 11. März im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Hamburger SV. Ob Bühl in den Viertelfinal-Duellen der Champions League mit Manchester United (25. März und 1. April) wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen.