Die tschechische Spielergewerkschaft CAFH hat eine lebenslange Sperre für den ehemaligen Jugendtrainer Petr Vlachovsky gefordert. Dieser war wegen heimlicher Aufnahmen seiner Spielerinnen in Umkleideräumen und Duschen mit einer versteckten Kamera verurteilt worden.

Petr Vlachovsky wurde im Mai 2025 schuldig gesprochen, über einen Zeitraum von vier Jahren 14 Spielerinnen des tschechischen Erstligisten FC Slovacko in Umkleiden und Duschen gefilmt zu haben. Darüber hinaus sei er im Besitz von Material über sexuellen Kindesmissbrauchs gewesen. Vlachovsky wurde daraufhin ohne öffentliche Verhandlung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe und einem fünfjährigen Trainerverbot in Tschechien verurteilt. In anderen Ländern kann er weiterhin als Trainer fungieren.

Deswegen spricht sich die CAFH jetzt für eine internationale Sperre auf Lebenszeit aus. Auch der Internationaler Verband der Profifußballer (Fifpro) fordert in einem Statement die Sperre des ehemaligen U19-Trainers: "Da das tschechische Strafverfahren und das Verwaltungsverfahren des tschechischen Fußballverbands getrennt sind, fordert die Gewerkschaft den Verband auf, eine lebenslange Sperre für Vlachovsky und alle Sexualstraftäter zu verhängen."

Fifpro prüfe zudem mögliche rechtliche Schritte im Namen der Spielerinnen, um eine weltweite Sperre zu erreichen.