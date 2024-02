Stanley Ratifo: Ja, absolut. Du kennst solche Spieler nur aus dem Fernsehen und dann stand ich neben ihm im Spielertunnel. In diesem Moment habe ich erst so richtig begriffen, um was es hier eigentlich geht. Und dann stehst du da und siehst diesen völlig muskelbepackten Spieler neben dir stehen und weißt, du gehst hier gleich raus und musst liefern. "Das darfst du nicht verkacken", habe ich mir gedacht.

Stanley Ratifo: Nein, das passiert erst derzeit. Plötzlich ist da so viel Medienaufmerksamkeit an meiner Person. Das kannte ich alles gar nicht. Erst jetzt begreife ich, was da alles so passiert ist. Ich als Oberligaspieler (5.Liga) war beim Afrika Cup und durfte mit und gegen Top-Stars spielen – Wahnsinn!

ran: Hinter Ihnen liegen aufwühlende Wochen in Afrika. Haben Sie bereits alles realisiert und verarbeitet was dort geschehen ist?

ran: Er wurde es allerdings nicht. Warum?

Stanley Ratifo: Köln hatte damals große Verletzungssorgen. Nur deshalb bin ich in das erweiterte Aufgebot gerutscht. Beim Abschlusstraining hatte sich dann Leonardo Bittencourt (heute Werder Bremen) kurzfristig wieder als genesen gemeldet und so war die Tür erstmal zu für mich. Daraufhin wurde ich bald 24 und durfte nicht mehr bei der U23 in Köln spielen. Ich fühlte mich völlig ausgelaugt. Ich hatte kein Interesse mehr am Sport. Ich sagte mir: "Ich höre jetzt auf mit Fußball." Ich habe damit komplett abgeschlossen. Vielleicht war es auch der Leistungsdruck…

ran: Wie ging es dann weiter für Sie?

Stanley Ratifo: Ich habe mich ganz der Musik verschrieben und wollte meine Karriere als Rapper starten. Da gab es die Möglichkeit eines Plattenvertrages in Pforzheim. Ich habe nicht lange überlegt und sagte zu. Als ich in Pforzheim war hatte ich mit Fußball quasi nichts mehr zu tun. Auch für die Nationalmannschaft wurde ich dann nicht mehr nominiert. Nach zwei Monaten juckte es mich aber in den Füßen. Das Kicken hat mir gefehlt und dann habe ich mich nach einem neuen Klub umgeschaut. Ich habe einfach im Internet nach dem größten Verein in Pforzheim gesucht. Da kam dann der CFR ins Spiel. Dann bin ich einfach ins Training gefahren und habe direkt einen Vertrag bekommen. Kurz darauf kam auch der damalige Nationaltrainer Abel Xavier wieder auf mich zu und holte mich zurück ins Team von Mosambik.

ran: Wie wurde der mosambikanische Verband denn erstmals auf Sie aufmerksam?

Stanley Ratifo: Das war schon vor meiner Kölner Zeit, als ich noch in Ostdeutschland gespielt habe. Zuerst war ich in meiner Heimatstadt in Halle unterwegs und kam auch in Liga drei zum Einsatz. Danach habe ich in Auerbach in der Regionalliga Ost gespielt. Dort habe ich die Aufmerksamkeit Mosambiks geweckt und erhielt dann die Nominierung.