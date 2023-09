Simon Hartmann: Junior-Redakteur

Anzeige

Simon Hartmann ist seit September 2023 als Junior-Redakteur bei ran.de angestellt.

Der Schwarzwälder hat Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH Heidelberg studiert. Parallel dazu war er als freier Schreiber für das Online-Fußball-Web-Portal 90min tätig. Nach einem Engagement beim Radiosender bigFM absolvierte er sein Volontariat als Nachrichten- und Wirtschaftsredakteur beim Europäischen Wirtschaftsdienst (EUWID).

Der Schwabe ist von Kindheitstagen an Fan des VfB Stuttgart. In seinem Heimatdorf wohnen weniger Menschen, als in der ran-Redaktion arbeiten.

Steckbrief zu Simon Hartmann:

Seit wann im Sportjournalismus: Seit Januar 2019, allerdings mit Unterbrechungen, in denen er sich um weltbewegende Themen wie Klärschlammverbrennung und Batterierecycling kümmerte

Ausbildung: Abitur, Bachelor of Arts an der SRH Heidelberg, allerdings am Campus in Calw im Nordschwarzwald, Volontariat beim Europäischen Wirtschaftsdienst

Berichterstattung: Fußball, Fußball, Fußball

Bisherige Jobs: Freie Mitarbeit bei 90min, Praktikum beim Radiosender bigFM, Volontariat beim Europäischen Wirtschaftsdienst, Freie Mitarbeit beim SWR während der Fußball-WM 2022