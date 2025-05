Das von Julian Schieber trainierte Team schoss die "Gönrgy Allstars" beim 7:1 regelrecht aus dem Hangar 7 auf dem Flughafen Berlin-Tempelhof, der in dieser Spielzeit fester Austragungsort der Hallenfußball-Liga war. Nach der enttäuschenden Saison 2024 gewann "Streets United" damit wie in der Premieren-Spielzeit den Titel, verlor dabei diesmal nur eines von 13 Spielen.

Lukas Podolski hat in drei Jahren als Manager von "Streets United" nun zwei Titel in der Baller League eingefahren. Mischt er bald auch als Aktiver in der Liga mit?

Am ran -Mikrofon bei Moderator Christian Düren schloss der Weltmeister von 2014 einen Wechsel von der Bande auf den Rasen keineswegs aus. Auf die entsprechende Frage antwortete "Poldi": "Ich weiß selber nicht, was ich nach der Saison mache. Wir haben am Wochenende das letzte Ligaspiel. Entweder entscheide ich davor oder irgendwann im Urlaub, wie es für mich weitergeht."

Und weiter: "Alles ganz entspannt, ohne Stress. Ob es in die oder die Richtung geht, ich glaube, am Ende wird es die richtige Entscheidung sein." Noch steht der 130-malige Nationalspieler beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze unter Vertrag, weshalb ein Engagement als Spieler in der Baller League ausgeschlossen war. Beendet Podolski aber seine Karriere auf dem Großfeld, könnte er auch in der Baller League auf Torejagd gehen.

Die gegnerischen Teams sind schonmal vorgewarnt. Denn allen ist auch klar: Wenn Podolski "Streets United" als Spieler verstärken sollte, wird er als Vollprofi immer Gas geben. Denn auch zu den künftigen Geburtstagen macht sich ein Baller-League-Titel doch ganz gut.