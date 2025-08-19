Real Madrid siegt bei Alonso-Einstand dank Kylian Mbappe

Die Königlichen gewinnen gegen Osasuna hochverdient, aber knapp. Kylian Mbappe erlöst Real zu Beginn der 2. Halbzeit.

Xabi Alonso hat bei seinem Liga-Einstand als Trainer von Real Madrid dank Superstar Kylian Mbappe den erhofften Sieg gefeiert. Die Königlichen gewannen gegen CA Osasuna hochverdient mit 1:0 (0:0), taten sich trotz klarer Überlegenheit aber über weite Strecken schwer.

Mbappé erlöste Real in der 51. Minute per Elfmeter. Der Franzose war selbst gefoult worden. Am Sonntag geht es für Madrid in Oviedo weiter.

Alonso steht bei Real nach einer maximal enttäuschenden Saison mit Platz zwei hinter Erzrivale Barcelona und dem Ende der Ära von Carlo Ancelotti unter Druck.