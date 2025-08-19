Anzeige
Fußball

Real Madrid siegt bei Alonso-Einstand dank Kylian Mbappe

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 23:01 Uhr
  • SID

Die Königlichen gewinnen gegen Osasuna hochverdient, aber knapp. Kylian Mbappe erlöst Real zu Beginn der 2. Halbzeit.

Xabi Alonso hat bei seinem Liga-Einstand als Trainer von Real Madrid dank Superstar Kylian Mbappe den erhofften Sieg gefeiert. Die Königlichen gewannen gegen CA Osasuna hochverdient mit 1:0 (0:0), taten sich trotz klarer Überlegenheit aber über weite Strecken schwer.

Mbappé erlöste Real in der 51. Minute per Elfmeter. Der Franzose war selbst gefoult worden. Am Sonntag geht es für Madrid in Oviedo weiter.

Alonso steht bei Real nach einer maximal enttäuschenden Saison mit Platz zwei hinter Erzrivale Barcelona und dem Ende der Ära von Carlo Ancelotti unter Druck.

Xabi Alonso bittet um Geduld

Es brauche jedoch Zeit und Geduld, hatte der ehemalige Trainer von Bayer Leverkusen vor dem Auftakt betont, "bis meine Mannschaft Xabi-Alonso-Fußball spielt".

Schon bei der Klub-WM hatte das nur im Ansatz geklappt. Vor allem die 0:4-Demütigung im Halbfinale gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain hatte Spuren hinterlassen. Nur 15 Tage hatte Alonso nach dem Turnier in der USA Zeit zur Vorbereitung.

Im ersten La-Liga-Spiel gegen Osasuna war sein Team zwar extrem dominant, doch gegen die Fünferkette der Gäste fand Real um die beiden Starspieler Vinicius Junior und Mbappé nur selten Lücken.

In Gefahr geriet der Erfolg aber nie, da die Gäste zu verhalten agierten. Die neu gestaltete Real-Defensive um die Zugänge Trent-Alexander Arnold, Dean Huijsen und Álvaro Carreras wurde nicht gefordert. Osasunas Abel Bretones sah spät die Rote Karte (90.+4).

