Anzeige
Frauenfussball

Österreich: Schiedsrichter erleidet Herzinfarkt während Spiel der 2. Frauenfussball-Bundesliga

  • Veröffentlicht: 02.11.2025
  • 22:06 Uhr
  • ran.de

Beim Zweitliga-Spiel im österreichischen Frauenfußball zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK kam es zu einem medizinischen Notfall rund um den Schiedsrichter.

Im österreichischen Frauenfußball wurde die Zweitliga-Begegnung zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK von einem medizinischen Notfall überschattet.

Der Unparteiische erlitt während des Spiels in Guttaring im Bundesland Kärnten einen Herzinfarkt, wie unter anderem der "Österreichische Rundfunk" (ORF) berichtet.

Gut 20 Minuten vor dem Ende der Begegnung brach der Unparteiische dem Bericht nach während einer Spielunterbrechung zusammen.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zum Fußball in Kürze

  • Hamburger SV: Schiedsrichter-Frust nach Pleite beim 1. FC Köln

  • VfL Wolfsburg: Rückendeckung für Trainer Simonis

Anzeige

Kraigs Spielertrainerin Alissa Lamzari leistete sofort erste Hilfe, die Physiotherapeutin bemerkte schon vor dem Zusammenbruch, dass mit dem Schiedsrichter etwas nicht stimmte.

Anzeige

Nach Herzinfarkt: Reanimation mit Defibrillator

"Dann bin ich hingelaufen, habe ihn gefragt, ob er sich hinsetzen will. Und sowie ich das gefragt habe, ist er eigentlich schon kollabiert, also zusammengebrochen", schildete Lamzari die schrecklichen Szenen rund um den Unparteiischen.

Da anschließend die Atmung beim kollabierten Schiedsrichter aussetzte, musste Lamzari Reanimationsmaßnahmen einleiten. "Zum Glück haben wir einen Defi gehabt bei uns am Spielplatz", sagte die Spielertrainerin des Zweitliga-Teams. Einige Minuten später wurde der Schiedsrichter vom alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Infolge des Zwischenfalles wurde die Begegnung abgebrochen. "Wir wünschen dem Schiedsrichter alles Gute, eine schnelle Genesung und ganz viel Kraft – ebenso allen, die ihm nahe stehen", hieß es in einem Statement des SV Hirter Kraig auf Instagram.

News und Videos zum Fußball
Vinicius Alonso
News

Alonso über Vinicius-Aktion gegen Valencia: "Hat mich gestört"

  • 03.11.2025
  • 00:12 Uhr
Längere Zwangspause für Can Uzun (M.)
News

Muskelverletzung: Frankfurt "bis auf Weiteres" ohne Uzun

  • 02.11.2025
  • 22:40 Uhr
DFB-Pokal-Auslosung
News

DFB-Pokal: Hammerlos für BVB - Bayern auswärts

  • 02.11.2025
  • 22:14 Uhr
Eberl
News

Tausch mit DFB-Star? Topklub macht bei FCB-Wunschspieler Ernst

  • 02.11.2025
  • 21:58 Uhr
Köln HSV Poulsen
News

Schiri-Wut beim HSV: Schlager verteidigt sich vehement

  • 02.11.2025
  • 21:18 Uhr
1. FC Köln
News

1. FC Köln: Fan nach Reanimation im Krankenhaus

  • 02.11.2025
  • 21:05 Uhr
Paul Simonis zeigte sich ratlos nach der Niederlage
News

Wolfsburg: Rückendeckung für Trainer Simonis

  • 02.11.2025
  • 20:46 Uhr
Marcus Rashford bejubelt sein Tor
News

Nach Clasico-Niederlage: Barca siegt gegen Elche

  • 02.11.2025
  • 20:30 Uhr
Trifft und trifft: Erling Haaland
News

Haaland eine Bank: ManCity schießt sich für Dortmund warm

  • 02.11.2025
  • 19:36 Uhr
Wolfsburg-Hoffenheim
News

Krise spitzt sich zu: Wolfsburg verliert auch gegen Hoffenheim

  • 02.11.2025
  • 19:26 Uhr