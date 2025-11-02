Beim Zweitliga-Spiel im österreichischen Frauenfußball zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK kam es zu einem medizinischen Notfall rund um den Schiedsrichter.

Im österreichischen Frauenfußball wurde die Zweitliga-Begegnung zwischen dem SV Hirter Kraig und dem Grazer AK von einem medizinischen Notfall überschattet.

Der Unparteiische erlitt während des Spiels in Guttaring im Bundesland Kärnten einen Herzinfarkt, wie unter anderem der "Österreichische Rundfunk" (ORF) berichtet.

Gut 20 Minuten vor dem Ende der Begegnung brach der Unparteiische dem Bericht nach während einer Spielunterbrechung zusammen.