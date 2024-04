Durch einen schnellen Doppelschlag glichen sie zunächst aus und erzielten durch Kleindienst dann sogar noch die keinesfalls unverdiente Führung. Da eine FCB-Schlussoffensive ausblieb, gelang es dem FCH diese Woche tatsächlich das Ergebnis in das Ziel zu retten und im ersten Heimspiel gegen den Branchenprimus den ersten Sieg gegen den die Bayern einzufahren. Die bayrische Generalprobe für das Champions-League-Viertelfinale gegen Arsenal ist somit gewaltig in die Hose gegangen.

Frank Schmidt scheint in der Pause allerdings die richtigen Worte gefunden zu haben und brachte auch mit einem dreifachen Wechsel zur Pause neuen Schwung. Die Änderungen zeigten sofort Wirkung und plötzlich machten der Liganeuling richtig Druck.

+++ Update, 6. April, 17:30 Uhr: Bayern verliert sensationell in Heidenheim +++

Am 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Heidenheim den FC Bayern. So verfolgt ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker.

+++ Update, 6. April, 14:30 Uhr: Die Aufstellungen +++

1. FC Heidenheim: K. Müller - Traore, Mainka, Gimber, Föhrenbach - Schöppner, Maloney, Dinkci, Beck, Beste - Kleindienst

FC Bayern München: Ulreich – Kimmich, Upamecano, Min-Jae Kim, Davies – Goretzka, Laimer – Gnabry, T. Müller, Musiala – Kane.

Trainer Thomas Tuchel rotiert auf drei Positionen im Vergleich zum letzten Spiel: Für Dier, de Ligt und Sane starten Upamecano, Kim und Gnabry.

Die Chancen auf den nächsten Meistertitel für den FC Bayern sind verschwindend gering. Sechs Spieltage vor Schluss hat Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen bereits 13 Punkte Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister.

Spätestens nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund hat man in der bayerischen Landehauptstadt den Glauben an die Meisterschaft wohl verloren. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sendete nach der Begegnung schon Glückwünsche in Richtung Leverkusen.

In der Bundesliga geht es für die Münchner nun wohl nur noch darum, die Saison halbwegs vernünftig zu beenden und die Spannung für die Champions League hochzuhalten. Mit derzeit zehn Punkten Vorsprung auf Platz fünf ist die Qualifikation für die Königsklasse für die kommende Spielzeit quasi schon gesichert.

Heidenheim hingegen kann sich mit einem Endspurt in der Liga womöglich sogar noch für die Conference League qualifizieren. Dafür muss sich Bayer Leverkusen den DFB-Pokal sichern, sodass der siebte Tabellenplatz ebenfalls zur Teilnahme in Europa berechtigt. Der Heidenheimer Rückstand auf diesen beträgt vor dem 28. Spieltag sechs Punkte.