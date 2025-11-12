Borussia Mönchengladbach - Roland Virkus soll neue Rolle im Verein übernehmen

Ende September trat Roland Virkus als Geschäftsführer Sport bei Borussia Mönchengladbach zurück. Sein Comeback beim Klub soll allerdings bereits beschlossene Sache sein.

Am 30. September zog Roland Virkus die Reißleine. Nach einem desolaten Bundesliga-Saisonstart von Borussia Mönchengladbach und der Entlassung von Trainer Gerardo Seoane, trat der 58-Jährige von seinem Posten als Geschäftsführer Sport zurück.

"Ich habe immer gesagt, dass der Verein über allem steht und mich deshalb zu diesem Schritt entschieden", erklärte Virkus damals.

Sein Vertrag wurde nach seinem Rücktritt jedoch nicht aufgelöst, sondern ruht nur. Virkus steht also weiter in Mönchengladbach unter Vertrag.

Wie die "Bild" berichtet, soll sein Comeback im Verein bereits beschlossen sein. Welche Funktion genau Virkus übernehmen soll, ist derzeit noch unklar. Mit hoher Wahrscheinlichkeit geht es für ihn zurück in den Jugendbereich.