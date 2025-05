Sandro Wagner übernimmt als Cheftrainer beim FC Augsburg. Doch warum tut sich der Nagelsmann-Co die Fuggerstädter an und was kann man in in der kommenden Saison von der grauen Maus erwarten?

Nach dem Aus von Jess Thorup beim FC Augsburg verdichteten sich die Zeichen in der Suche nach einem Nachfolger schnell. Über Wochen hielten die Gerüchte um eine Anstellung von Sandro Wagner als neuen Cheftrainer an.

Nun herrscht Gewissheit: Der 37-Jährige übernimmt die Fuggerstädter zur neuen Saison. Nach der Nations League Final-Four wird Wagner den DFB verlassen und seine Arbeit in der Fuggerstadt aufnehmen.

In der vereinseigenen Pressemitteilung zum Transfer erklärt er: "Der FCA hat eine klare Philosophie, die sehr gut zu meiner Spielidee passt. Ich bin ein junger Trainer, der sich gemeinsam mit dem Verein entwickeln möchte. Die Rahmenbedingungen dafür sind in Augsburg hervorragend."

Von FCA-Geschäftsführer Michael Ströll hagelt es Lob für den dreimaligen deutschen Meister: "Bei seinen bisherigen Stationen hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er Mannschaften besser machen und Spieler entwickeln kann. Sandro ist sehr akribisch und kann eine Mannschaft auch mit seiner Emotion packen."

Für den ambitionierten Trainer die erste Vereins-Station im deutschen Profi-Fußball. Zuvor war er einzig in Unterhaching in der Regionalliga als Chefcoach tätig. Die Spielvereinigung trainierte er für zwei Saisons. Nun folgt der Sprung in das deutsche Oberhaus - ein großer Schritt für den jungen Übungsleiter.