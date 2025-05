Frans Krätzig kehrt nach seiner Leihe nicht zum FC Bayern zurück, sondern wechselt in die österreichische Bundesliga.

Frans Krätzig verlässt den deutschen Rekordmeister Bayern München und schließt sich ab Sommer Red Bull Salzburg an. Der 22-Jährige, der in der Rückrunde an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, erhält bei den Österreichern einen Vertrag bis 2029.

Das gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Mit Salzburg soll Krätzig bereits an der Klub-WM in den USA (ab 14. Juni) teilnehmen.

"Er hat sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, wurde unter anderem deutscher Juniorennationalspieler und hat mittlerweile auch über 20 Bundesliga-Einsätze", sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund: "Er ist ein weiterer Spieler, der vom FC Bayern ausgebildet wurde und seinen Weg im Profifußball macht. Wir wünschen ihm alles Gute."