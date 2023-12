1. FC Köln - Top-Talent Justin Diehl im Fokus: "Ein Ausnahmespieler"

Anzeige

Seit Monaten gibt es Wirbel um Justin Diehl. Das Top-Talent des 1. FC Köln wurde in die 2. Mannschaft abgeschoben, dennoch steht er bei Bundesligisten auf dem Zettel. Er beeindruckt seine Konkurrenz - und könnte von der Notlage seines Klubs profitieren.

Von Kai Esser

"Warum willst du nicht mit uns arbeiten?" Das fragte Steffen Baumgart, mittlerweile Ex-Trainer des 1. FC Köln, rhetorisch in Richtung Justin Diehl auf einer Presserunde.

Wie der gefeierte Youngster dem "Effzeh" nämlich mitteilte, will er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Als Reaktion darauf schob Baumgart ihn zur U21 der Kölner in die Regionalliga West ab. Diehl würde erst in der ersten Mannschaft berücksichtigt werden, wenn er seinen Vertrag verlängert.

Eine Maßnahme, die für Kritik sorgte. Sowohl bei den Fans als auch bei Experten. Vor allem, da der "Effzeh" in einer sportlichen Notlage steckt. Mit nur zehn Punkten nach 16 Spielen stehen die Kölner in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz. Vor allem eins bereitet den Kölnern Sorge: Die Offensive. Lediglich zehn Treffer wollten den Rheinländern gelingen, nur in einem Spiel überhaupt mehr als ein Tor.

Einen Torjäger hat Köln nicht - oder doch? Denn Diehl, ohne öffentlich zu murren, ist nicht nur bester Torschütze der U21, sondern der ganzen Regionalliga West, in der Diehl wohl oder übel zu Hause ist. Zwölf Tore schoss der gerade erst 19 Jahre alt gewordene Angreifer, neun weitere legte er vor. Damit war er an mehr als doppelt so vielen Treffern beteiligt, wie die erste Mannschaft insgesamt schoss.