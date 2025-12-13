- Anzeige -
1. FC Köln: Fanszene verlässt BayArena in Leverkusen - wegen Nacktkontrollen?

  • Veröffentlicht: 13.12.2025
  • 18:31 Uhr
  • ran.de

Vor dem Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln gab es rund um die BayArena wohl Fan-Ärger wegen Nacktkontrollen des FC-Anhanges. Die Fanszene reagierte mit der Heimreise.

Die aktive Fanszene des 1. FC Köln boykottiert das Gastspiel der Rheinländer beim Derby am Samstagabend bei Bayer Leverkusen (ab 18:30 Uhr im Liveticker).

Grund dafür sind strenge Einlasskontrollen an der BayArena in Leverkusen, sogar von sogenannten Nacktontrollen ist die Rede.

"Nachdem Nacktkontrollen stattgefunden haben, hat sich die aktive Fanszene entschieden, das Stadion geschlossen zu verlassen", hieß es in einem Statement des "Kölsche Klüngel", der Fanhilfe des 1. FC Köln.

"Einige Fans mussten sich bei den Kontrollen nackt ausziehen. Daraufhin sind zahlreiche Ultragruppierungen abgereist", bestätigte FC-Anhänger Martin Schlüter bei "express.de", "auch Fans, die schon im Stadion waren, sind aus Solidarität wieder rausgegangen und werden das Spiel nicht im Stadion verfolgen".

Auch in den sozialen Medien kursieren Videoclips, die zeigen, wie hunderte Anhänger der Kölner das Gelände vor der BayArena schon lange vor dem eigentlichen Spielbeginn wieder verlassen.

Bayer Leverkusens Boss Fernando Carro wies bei "Sky" die Verantwortung für die Kontrollmaßnahmen weg vom Klub. "Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Ich finde, man sollte in unserem Land schon der Polizei vertrauen", erklärte der Spanier.

Schon im September 2025 reisten zahlreiche Kölner Fans aus Protest gegen Sicherheitsvorkehrungen vorzeitig von einem Auswärts-Derby in der Bundesliga ab.

Da damals kein Fanmaterial erlaubt war, boykottierten rund 200 FC-Anhänger das Gastspiel bei Borussia Mönchengladbach und reisten schon wieder vor Beginn der Partie zurück in die Domstadt.

