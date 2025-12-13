- Anzeige -

"Einige Fans mussten sich bei den Kontrollen nackt ausziehen. Daraufhin sind zahlreiche Ultragruppierungen abgereist", bestätigte FC-Anhänger Martin Schlüter bei "express.de", "auch Fans, die schon im Stadion waren, sind aus Solidarität wieder rausgegangen und werden das Spiel nicht im Stadion verfolgen".

Auch in den sozialen Medien kursieren Videoclips, die zeigen, wie hunderte Anhänger der Kölner das Gelände vor der BayArena schon lange vor dem eigentlichen Spielbeginn wieder verlassen.

