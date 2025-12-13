- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Bundesliga - Kaars knipst doppelt: St. Pauli gewinnt Kellerduell in Unterzahl gegen Heidenheim

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 17:26 Uhr
  • SID

Der FC St. Pauli ringt im Kellerduell den 1. FC Heidenheim nieder. Dabei müssen die Kiez-Kicker frühzeitig in Unterzahl spielen.

Party auf dem Kiez nach monatelanger Abstinenz - der FC St. Pauli kann es doch noch: Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin hat trotz langer Unterzahl im Kellerduell der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim ihren Negativlauf durchbrochen.

Die Hamburger bezwangen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nach zuvor zehn Partien ohne Dreier 2:1 (1:0) und sendeten das so ersehnte Lebenszeichen.

Martijn Kaars erzielte seine beiden ersten Bundesligatreffer (35., 53.) für St. Pauli, das zuletzt Mitte September eine Liga-Partie gewonnen hatte. Das 1:0 beendete dabei eine Wartezeit von 542 Minuten ohne Tor im eigenen Stadion - entsprechend laut fiel der Jubel aus.

Doch Blessins Team musste nach einer harten Roten Karte gegen Eric Smith (45.) wegen einer Notbremse danach noch lange kämpfen. Der von Smith gestoppte Marvin Pieringer konnte beim Heidenheimer Sturmlauf in der turbulenten zweiten Halbzeit aber nur noch verkürzen (64.) - weil auch St. Paulis Torhüter Torhüter Nikola Visilj stark parierte.

- Anzeige -
- Anzeige -

Siersleben kratz den Ball von der Linie

Der selbsternannte Stadtteilklub zog damit am 1. FCH vorbei auf den Relegationsplatz 16 und bestätigte den Formanstieg, der sich schon mit dem Sieg im Pokalduell in Mönchengladbach (2:1) und beim Punktgewinn in Köln (1:1) angekündigt hatte. Für Heidenheim war es nach zuvor zwei Siegen ein Rückschlag.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

St. Paulis Coach Blessin hatte im Vorlauf der Partie nicht um den heißen Brei herumgeredet. "Die Bedeutung des Spiels ist klar, und wir wissen um die prekäre Ausgangssituation", sagte der 52-Jährige: "Aber wir wollen unseren positiven Schwung mitnehmen." Die erste Chance gehörte dann aber Heidenheim per Kopfball von Pieringer (13.).

Dann allerdings folgte ein gefährlicher Abschluss von St. Pauli durch James Sands von der Strafraumgrenze nach feinem Dribbling des auffälligen Joel Fujita (18.). Und plötzlich waren die Gastgeber und auch das Stadion voll da - Heidenheims Tim Siersleben musste wenig später den Ball von der Linie kratzen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Fujita als unermüdlicher Antreiber

St. Pauli zeigte - immer wieder angetrieben von Fujita - den Zug zum Tor, den Blessin vor dem Anpfiff eingefordert hatte und wurde letztlich belohnt. Dann vertändelte Smith jedoch kurz vor der Pause als letzter Mann den Ball und riss den durchstartenden Pieringer um.

Im zweiten Durchgang ging es hin und her. Erst setzte St. Pauli einen Konter zum 2:0, dann kam Heidenheim wieder heran und drängte mit Macht auf den Ausgleich. St. Pauli aber hielt dem Sturmlauf der Gäste stand.

News und Videos zur Bundesliga
Mohya gegen Wolfsburg
News

Mohya jüngster Spieler der Gladbacher Bundesliga-Geschichte

  • 13.12.2025
  • 18:47 Uhr
BayArena
News

Polizei-Ärger vor Derby: FC-Fans verlassen BayArena

  • 13.12.2025
  • 18:31 Uhr
imago images 1070231348Update
News

Millionen-Summen: Das fordert Upamecano wohl von Bayern

  • 13.12.2025
  • 18:00 Uhr
Enges Duell: Götze (l.) gegen Jakic
News

Mühsamer Sieg gegen Augsburg: Eintracht atmet auf

  • 13.12.2025
  • 17:40 Uhr
TSG Hoffenheim v Hamburger SV - Bundesliga
News

Trotz "Heimspiel" in Sinsheim: HSV auswärts weiter schwach

  • 13.12.2025
  • 17:32 Uhr
Wimmer Wolfsburg
News

Wolfsburg setzt Aufwärtstrend auch in Gladbach fort

  • 13.12.2025
  • 17:26 Uhr
2248478884Update
News

Schlotterbeck kostet wohl insgesamt weit über 100 Millionen Euro

  • 13.12.2025
  • 17:00 Uhr
Serhou Guirassy (Dortmund 9) jubelt nach dem Tor zum 1:0 03.05.2025 Fussball Borussia Dortmund vs VfL Wolfsburg , Signal Iduna Park, Dortmund, DFB DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS...
News

Borussia Dortmund vs. Borussia Mönchengladbach live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im Joyn-Livestream

  • 13.12.2025
  • 16:34 Uhr
Musiala ist wieder im Training
News

Kompany kündigt Musiala-Rückkehr an

  • 13.12.2025
  • 14:58 Uhr

FC Bayern - Rotation gegen Mainz? Kompany verrät Pläne

  • Video
  • 01:38 Min
  • Ab 0