Der FC St. Pauli ringt im Kellerduell den 1. FC Heidenheim nieder. Dabei müssen die Kiez-Kicker frühzeitig in Unterzahl spielen.

Party auf dem Kiez nach monatelanger Abstinenz - der FC St. Pauli kann es doch noch: Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin hat trotz langer Unterzahl im Kellerduell der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim ihren Negativlauf durchbrochen.

Die Hamburger bezwangen den Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt nach zuvor zehn Partien ohne Dreier 2:1 (1:0) und sendeten das so ersehnte Lebenszeichen.

Martijn Kaars erzielte seine beiden ersten Bundesligatreffer (35., 53.) für St. Pauli, das zuletzt Mitte September eine Liga-Partie gewonnen hatte. Das 1:0 beendete dabei eine Wartezeit von 542 Minuten ohne Tor im eigenen Stadion - entsprechend laut fiel der Jubel aus.

Doch Blessins Team musste nach einer harten Roten Karte gegen Eric Smith (45.) wegen einer Notbremse danach noch lange kämpfen. Der von Smith gestoppte Marvin Pieringer konnte beim Heidenheimer Sturmlauf in der turbulenten zweiten Halbzeit aber nur noch verkürzen (64.) - weil auch St. Paulis Torhüter Torhüter Nikola Visilj stark parierte.