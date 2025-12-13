Der VfL Wolfsburg hat den Aufwärtstrend in der Bundesliga unter Interimstrainer Daniel Bauer auch bei Borussia Mönchengladbach fortgesetzt. Vor allem in der ersten Hälfte dominieren die Niedersachsen. Bei Borussia Mönchengladbach gewann der VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag 3:1 (3:1), feierten damit den zweiten Sieg in Folge und verschafften sich etwas Luft im Tabellenkeller. Patrick Wimmer mit einem Doppelpack (4./34.) und Mohamed Amoura (30.) trafen für die Wolfsburger und sorgten dafür, dass die Übergangslösung Bauer weitere Argumente für einen dauerhaften Arbeitsauftrag an der Seitenlinie sammelte. Borussia Dortmund: Konkrete Zahlen zum Schlotterbeck-Paket im Umlauf

Für Gladbach, das durch ein Eigentor von Konstantinos Koulierakis (22.) zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich gekommen war, war es die erste Pleite nach fünf ungeschlagenen Ligaspielen in Serie.

Wolfsburg siegt vor den Augen von Neu-Sportdirektor Schwegler Vor den Augen des neuen VfL-Sportdirektors Pirmin Schwegler schlugen die Gäste gleich gnadenlos zu. Nach einem Chipball von Lovro Majer nahm Wimmer den Ball mit der Brust mit, bevor er mit einem wuchtigen Schuss Gladbach-Keeper Moritz Nicholas keine Chance ließ.

Für die Borussia war es der erste Gegentreffer in der Liga seit dem Derby gegen den 1. FC Köln Anfang November. Das Heimteam tat sich in der Folge schwer, leistete sich immer wieder leichte Fehler - Philipp Sanders falscher Einwurf passte gut in den verunsicherten Auftritt (15.). Trotzdem gelang es den Gladbachern nun, mehr offensive Akzente zu setzen - und so erzwangen sie das Kopfball-Eigentor von Koulierakis.

Gladbachs Abwehr kommt ins Wanken Die zuletzt so stabile Abwehr von Eugen Polanskis Mannschaft wackelte aber weiterhin bedenklich, nach schnellen Ballgewinnen der Wolfsburger brannte es immer wieder lichterloh im eigenen Strafraum.

Erst nutzte Amoura die Unordnung aus und stellte den alten Vorsprung wieder her, dann traf wieder Wimmer nach einer No-Look-Vorarbeit von Christian Eriksen. So blieb es bis zur Pause - und das Gladbacher Publikum reagierte mit Pfiffen. Im zweiten Durchgang plätscherte die Begegnung vor sich. Polanski reagierte und brachte unter anderem das Toptalent Wael Mohya. Der 16-Jährige, bislang mit zwei Kurzeinsätzen im DFB-Pokal, löste damit Marko Marin als jüngsten Bundesliga-Spieler in der Geschichte der Borussia ab.

